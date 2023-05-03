В Подмосковье запретили запускать беспилотники
С сегодняшнего дня в Московской области вводится запрет на выдачу разрешений для использования беспилотников, соответствующее решение оперативного штаба региона публикует пресс-служба губернатора Андрея Воробьёва.
"На заседании оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полёты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти", — говорится в сообщении.
Те же меры введены администрацией подмосковного Серпухова. Там сослались на необходимость предупреждения террористической угрозы и обеспечения правопорядка в период празднования майских праздников и, в частности, Дня Победы.
В администрации указали, что нарушение режима влечёт за собой административную и уголовную ответственность. О прекращении действия ограничений сообщат дополнительно.
Напомним, сегодня ночью Киев предпринял попытку атаки на столичную резиденцию президента России Владимира Путина. В частности, два дрона были запущены к Кремлю, однако оказались нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением на Путина, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим. Тем временем сенатор Сергей Цеков указал на потерю украинскими властями разума.
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