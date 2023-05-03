В Подмосковье запретили запускать беспилотники

С сегодняшнего дня в Московской области вводится запрет на выдачу разрешений для использования беспилотников, соответствующее решение оперативного штаба региона публикует пресс-служба губернатора Андрея Воробьёва.

"На заседании оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полёты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти", — говорится в сообщении.

Те же меры введены администрацией подмосковного Серпухова. Там сослались на необходимость предупреждения террористической угрозы и обеспечения правопорядка в период празднования майских праздников и, в частности, Дня Победы.