КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 23:24

В Ленинградской области запретили полёты беспилотников

На всей территории Ленинградской области запретили использование беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после заседания оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности.

"Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области", написал Дрозденко в телеграм-канале.

Исключение составят работы для обеспечения безопасности транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, для обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий.

В Псковской области с 5 мая запретили запуск гражданских беспилотников

В Псковской области с 5 мая запретили запуск гражданских беспилотников

В ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, нарушающих запрет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Позднее подобный запрет распространили и на Подмосковье. Информация о подозрительных БПЛА в регионе стала всё чаще поступать правоохранителям, только за последние сутки жители Московского региона сообщили о таких аппаратах 208 раз.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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