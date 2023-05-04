В Ленинградской области запретили полёты беспилотников
На всей территории Ленинградской области запретили использование беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после заседания оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности.
"Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области", — написал Дрозденко в телеграм-канале.
Исключение составят работы для обеспечения безопасности транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, для обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий.
В ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, нарушающих запрет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Позднее подобный запрет распространили и на Подмосковье. Информация о подозрительных БПЛА в регионе стала всё чаще поступать правоохранителям, только за последние сутки жители Московского региона сообщили о таких аппаратах 208 раз.
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