В Ленинградской области запретили полёты беспилотников

На всей территории Ленинградской области запретили использование беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после заседания оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности.

"Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области", — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Исключение составят работы для обеспечения безопасности транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, для обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий.