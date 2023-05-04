В Псковской области с 5 мая запретили запуск гражданских беспилотников
Власти Псковской области с 5 мая вводят запрет на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Данный указ подписал губернатор Михаил Ведерников.
"Подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Исключение — БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других", — написал губернатор в телеграм-канале.
Глава региона напомнил, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Также Ведерников отметил, что инициатива принята на основании указа президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности. Стоит отметить, что Псковская область граничит с двумя государствами – членами НАТО: Эстонией и Латвией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Сообщения о подозрительных БПЛА в регионе стали всё чаще приходить правоохранителям, только за последние сутки жители Москвы и Подмосковья сообщили о таких аппаратах 208 раз.