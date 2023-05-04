В Псковской области с 5 мая запретили запуск гражданских беспилотников

"Подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Исключение — БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других", — написал губернатор в телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Также Ведерников отметил, что инициатива принята на основании указа президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности. Стоит отметить, что Псковская область граничит с двумя государствами – членами НАТО: Эстонией и Латвией.