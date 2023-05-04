Власти Свердловской области ввели запрет на полёты беспилотников

Ещё один регион ввёл запрет на использование беспилотников. Как пишет ЕАН, такое решение приняли власти Свердловской области.

Запускать квадрокоптеры и прочие беспилотные системы теперь нельзя всем жителям региона, за исключением силовиков, сотрудников исполнительных органов государственной власти региона и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также предприятий, которые выполняют гособоронзаказ.

Причём конкретной даты окончания запрета указ губернатора Евгения Куйвашева не предусматривает. Согласно документу, вновь пользоваться беспилотниками можно будет лишь после снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, введённого на Среднем Урале ранее президентом России Владимиром Путиным.