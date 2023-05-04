КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 10:03

В России предложили ввести полный запрет на полёты беспилотников всех типов

Хинштейн предложил Минтрансу и Росавиации ввести мораторий на полёты дронов

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с предложением ввести временный мораторий на использование беспилотников. Он указал на угрозу, которую представляют дроны в условиях проведения СВО.

"Речь идёт не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных/подземных и водных/надводных... В условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке", написал он в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил о важности принять внесённый месяц назад законопроект, наделяющий силовые структуры правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.

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"Некоторые режимы сошли с ума": Китайцы нашли главного виновника атаки дронов на Кремль

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, два запущенных беспилотника были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера охарактеризовали это как покушение, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пора признать киевский режим террористическим. Тем временем власти Московской области запретили использовать дроны.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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