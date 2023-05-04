В России предложили ввести полный запрет на полёты беспилотников всех типов

"Речь идёт не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных/подземных и водных/надводных... В условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке", — написал он в телеграм-канале.