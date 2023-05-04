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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 13:03

В России предложили ввести полный запрет на полёты беспилотников всех типов

Хинштейн предложил Минтрансу и Росавиации ввести мораторий на полёты дронов

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с предложением ввести временный мораторий на использование беспилотников. Он указал на угрозу, которую представляют дроны в условиях проведения СВО.

"Речь идёт не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных/подземных и водных/надводных... В условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке", написал он в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил о важности принять внесённый месяц назад законопроект, наделяющий силовые структуры правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.

Китайцы нашли главного виновника атаки дронов на Кремль
Китайцы нашли главного виновника атаки дронов на Кремль

Напомним, в ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, два запущенных беспилотника были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера охарактеризовали это как покушение, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пора признать киевский режим террористическим. Тем временем власти Московской области запретили использовать дроны.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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