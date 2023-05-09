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9 мая, 03:44

Во Владивостоке прошёл военный парад в честь Дня Победы

<p>Легендарный Т-34 на параде во Владивостоке. Обложка © <a href="https://www.dv.kp.ru/daily/27500/4760080/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"КП-Владивосток" / Яна Астахова</a></p>

Легендарный Т-34 на параде во Владивостоке. Обложка © "КП-Владивосток" / Яна Астахова

В Приморском крае начали празднование Дня Победы, утром там состоялся торжественный парад в честь этого памятного события. Как пишет "КП-Владивосток", перед этим жители Приморья возложили венки и цветы у памятника "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)".

Парад Победы во Владивостоке. Видео © t.me / Кожемяко | официально

Парад Победы открыла рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, после пронесли знамёна офицеры Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, сопровождаемые ротой почётного караула береговой ракетной бригады ТОФ. К присутствующим обратились командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Десятки тысяч приморцев были представлены к государственным наградам. 101 удостоен звания Героя Советского Союза. Тихоокеанский флот вписал яркую страницу в боевую летопись Великой Отечественной войны. И сегодня, как в мае 45-го, приморцы ждут своих героев. Мы знаем: враг будет разбит, победа будет за нами", — подчеркнул Кожемяко.

Парад завершился шествием сводного военного оркестра владивостокского гарнизона, исполнившего произведения русских и советских композиторов.

Первый Парад Победы в России прошёл на Камчатке

Первый Парад Победы в России прошёл на Камчатке

Ранее Лайф писал, что "Катюша" и "Искандер" времён ВОВ прошли на Параде Победы в Хабаровске. В праздничном шествии на главной площади города участвовал легендарный советский танк Т-34, ставший символом Победы в Великой Отечественной войне.

Анатолий Симоненко
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  • Приморский край

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