Во Владивостоке прошёл военный парад в честь Дня Победы

В Приморском крае начали празднование Дня Победы, утром там состоялся торжественный парад в честь этого памятного события. Как пишет "КП-Владивосток", перед этим жители Приморья возложили венки и цветы у памятника "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)".

Парад Победы во Владивостоке. Видео © t.me / Кожемяко | официально

Парад Победы открыла рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, после пронесли знамёна офицеры Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, сопровождаемые ротой почётного караула береговой ракетной бригады ТОФ. К присутствующим обратились командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Десятки тысяч приморцев были представлены к государственным наградам. 101 удостоен звания Героя Советского Союза. Тихоокеанский флот вписал яркую страницу в боевую летопись Великой Отечественной войны. И сегодня, как в мае 45-го, приморцы ждут своих героев. Мы знаем: враг будет разбит, победа будет за нами", — подчеркнул Кожемяко.

Парад завершился шествием сводного военного оркестра владивостокского гарнизона, исполнившего произведения русских и советских композиторов.