Путин после парада угостил коллег из СНГ завтраком в Грановитой палате Кремля
Путин встретился за неформальным завтраком с лидерами стран СНГ в Кремле
В Грановитой палате Кремля президент РФ Владимир Путин провёл неформальный завтрак для своих коллег из стран СНГ — почётных гостей, приехавших на празднование Дня Победы.
Неформальный завтрак в Кремле для лидеров стран СНГ. Видео © LIFE
Среди участников неформального завтрака лидеры практически всех стран СНГ. Это главы Белоруссии, Армении, Туркмении, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.
Ранее Лайф писал о том, что главы стран СНГ присутствовали на праздничном Параде Победы на Красной площади. Путин назвал их визит в Москву важным событием. Затем они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
LIFE