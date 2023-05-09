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9 мая, 09:51

Путин после парада угостил коллег из СНГ завтраком в Грановитой палате Кремля

Путин встретился за неформальным завтраком с лидерами стран СНГ в Кремле

В Грановитой палате Кремля президент РФ Владимир Путин провёл неформальный завтрак для своих коллег из стран СНГ — почётных гостей, приехавших на празднование Дня Победы.

Неформальный завтрак в Кремле для лидеров стран СНГ. Видео © LIFE

Среди участников неформального завтрака лидеры практически всех стран СНГ. Это главы Белоруссии, Армении, Туркмении, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Песков: Россия признательна лидерам стран СНГ, которые чтят День Победы

Песков: Россия признательна лидерам стран СНГ, которые чтят День Победы

Ранее Лайф писал о том, что главы стран СНГ присутствовали на праздничном Параде Победы на Красной площади. Путин назвал их визит в Москву важным событием. Затем они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Илья Суриков
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