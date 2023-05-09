Киев разозлился на лидеров стран СНГ за поездку к Путину на Парад Победы, но не на всех

Киев считает недружественным шагом участие лидеров ряда стран СНГ в сегодняшнем Параде Победы на Красной площади в Москве, заявили в МИД Украины. Речь идёт о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, а также президентах Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Белоруссии — Александра Лукашенко, Киргизии — Садыра Жапарова, Таджикистана — Эмомали Рахмона, Туркмении — Сердара Бердымухамедова и Узбекистана — Шавката Мирзиёева.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии <…> как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу", — говорится в опубликованном сообщении.