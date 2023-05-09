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9 мая, 13:32
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Киев разозлился на лидеров стран СНГ за поездку к Путину на Парад Победы, но не на всех

Киев назвал недружественным шагом участие лидеров СНГ в Параде Победы в Москве

<p>Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Никол Пашинян. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71104/photos/71012" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Никол Пашинян. Обложка © kremlin.ru

Киев считает недружественным шагом участие лидеров ряда стран СНГ в сегодняшнем Параде Победы на Красной площади в Москве, заявили в МИД Украины. Речь идёт о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, а также президентах Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Белоруссии — Александра Лукашенко, Киргизии — Садыра Жапарова, Таджикистана — Эмомали Рахмона, Туркмении — Сердара Бердымухамедова и Узбекистана — Шавката Мирзиёева.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии <…> как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу", говорится в опубликованном сообщении.

Примечательно, что присутствовавший на нём президент Белоруссии Александр Лукашенко не был упомянут.

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Напомним, на сегодняшнем Параде Победы присутствовали главы практически всех стран СНГ. Президент России Владимир Путин назвал их визит важным событием. Затем они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Матвей Константинов
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