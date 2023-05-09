Киев разозлился на лидеров стран СНГ за поездку к Путину на Парад Победы, но не на всех
Киев назвал недружественным шагом участие лидеров СНГ в Параде Победы в Москве
Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Никол Пашинян. Обложка © kremlin.ru
Киев считает недружественным шагом участие лидеров ряда стран СНГ в сегодняшнем Параде Победы на Красной площади в Москве, заявили в МИД Украины. Речь идёт о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, а также президентах Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Белоруссии — Александра Лукашенко, Киргизии — Садыра Жапарова, Таджикистана — Эмомали Рахмона, Туркмении — Сердара Бердымухамедова и Узбекистана — Шавката Мирзиёева.
"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии <…> как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу", — говорится в опубликованном сообщении.
Примечательно, что присутствовавший на нём президент Белоруссии Александр Лукашенко не был упомянут.
Напомним, на сегодняшнем Параде Победы присутствовали главы практически всех стран СНГ. Президент России Владимир Путин назвал их визит важным событием. Затем они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.