Канцлер ФРГ выдал страх Европы из-за Парада Победы в Москве с танками и ракетами
Шольц: "Демонстрация силы" на параде в Москве не должна запугать Евросоюз
Евросоюз не должен позволить запугать себя "демонстрацией силы" на Параде Победы на Красной площади в Москве с танками и ракетами. Об этом во время выступления в Европарламенте заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам политика, Европейскому союзу необходимо продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Также он призвал сохранять сплочённость и не бояться.
"В 2,2 тысячи километров к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется", — сказал он.
Шольц добавил, что посыл нынешнего 9 Мая заключается не в том, что доносится из Москвы, а в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве прошёл военный парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным парад смотрели экс-командир "Альфы" Геннадий Зайцев, ветераны Великой Отечественной войны, а также лидеры стран СНГ. По завершении мероприятия Путин лично пообщался с ветеранами.