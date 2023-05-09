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9 мая, 11:17

Канцлер ФРГ выдал страх Европы из-за Парада Победы в Москве с танками и ракетами

Шольц: "Демонстрация силы" на параде в Москве не должна запугать Евросоюз

Евросоюз не должен позволить запугать себя "демонстрацией силы" на Параде Победы на Красной площади в Москве с танками и ракетами. Об этом во время выступления в Европарламенте заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам политика, Европейскому союзу необходимо продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Также он призвал сохранять сплочённость и не бояться.

"В 2,2 тысячи километров к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется", — сказал он.

На Дворцовой площади Петербурга прошёл Парад Победы

На Дворцовой площади Петербурга прошёл Парад Победы

Шольц добавил, что посыл нынешнего 9 Мая заключается не в том, что доносится из Москвы, а в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве прошёл военный парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным парад смотрели экс-командир "Альфы" Геннадий Зайцев, ветераны Великой Отечественной войны, а также лидеры стран СНГ. По завершении мероприятия Путин лично пообщался с ветеранами.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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