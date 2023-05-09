Канцлер ФРГ выдал страх Европы из-за Парада Победы в Москве с танками и ракетами

Евросоюз не должен позволить запугать себя "демонстрацией силы" на Параде Победы на Красной площади в Москве с танками и ракетами. Об этом во время выступления в Европарламенте заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам политика, Европейскому союзу необходимо продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Также он призвал сохранять сплочённость и не бояться.

"В 2,2 тысячи километров к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется", — сказал он.