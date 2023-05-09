Новые "Бумеранги" и мощный "Искандер": Парад Победы на Красной площади в объективе Лайфа

Сегодня, 9 Мая, на Красной площади в Москве состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как это было — смотрите в фоторепортаже Лайфа.

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Рядом с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели экс-командир "Альфы" Геннадий Зайцев, ветераны Великой Отечественной войны, а также лидеры стран СНГ.

Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву парад определённо понравился.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Фото © LIFE / Павел Баранов

Принимал парад министр обороны Сергей Шойгу, а командовал главком Сухопутных войск генерал армии РФ Олег Салюков.

Сергей Шойгу. Фото © LIFE / Павел Баранов

Мероприятие посетили высшие представители власти РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Фото © LIFE / Павел Баранов

А также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © LIFE / Павел Баранов

Как и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © LIFE / Павел Баранов

Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно присутствовал на главном параде России.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Рядом с Медведевым парад смотрел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл. Фото © LIFE / Павел Баранов

Посмотреть было на что.

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Проход техники традиционно открыл танк Т-34. Следом на Красную площадь выехала группа лёгкой колёсной техники. Впервые туда вошла новейшая колёсная боевая бронированная машина АМН-590951 "Спартак", оборудованная обитаемой башней с пулемётом. Ещё одной новинкой нынешнего парада стало защищённое специальное транспортное средство "Ахмат". Кроме того, по брусчатке проехали бронеавтомобиль для спецподразделений "Тигр-М", вооружённый гранатомётом и пулемётом, и бронетранспортёр БТР-82А. Помимо этого, зрители могли наблюдать ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс". Замкнули колонну сухопутной техники новые колёсные БМП "Бумеранг".

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов