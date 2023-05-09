Послов США и Британии не пригласили на Парад Победы в Москве
Рябков: Послов США и Великобритании не приглашали на Парад Победы
Послы США Лин Трейси и Великобритании Дебора Броннерт не были приглашены на Парад Победы в Москве, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"[Их] не приглашали", — сказал он журналистам.
Напомним, парад на Красной площади по случаю Дня Победы продлился 45 минут, в нём приняли участие 8000 военнослужащих, среди которых 530 участников СВО на Украине. Им командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, а принимал министр обороны Сергей Шойгу. Свою традиционную речь президент России Владимир Путин завершил словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!".
ТАСС / Сергей Карпухин