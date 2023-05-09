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9 мая, 09:13

Послов США и Британии не пригласили на Парад Победы в Москве

Рябков: Послов США и Великобритании не приглашали на Парад Победы

Послы США Лин Трейси и Великобритании Дебора Броннерт не были приглашены на Парад Победы в Москве, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"[Их] не приглашали", сказал он журналистам.

Получивший ранение участник СВО поделился впечатлениями от Парада Победы

Получивший ранение участник СВО поделился впечатлениями от Парада Победы

Напомним, парад на Красной площади по случаю Дня Победы продлился 45 минут, в нём приняли участие 8000 военнослужащих, среди которых 530 участников СВО на Украине. Им командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, а принимал министр обороны Сергей Шойгу. Свою традиционную речь президент России Владимир Путин завершил словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!".

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ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
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