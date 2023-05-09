Среди почётных гостей, приглашённых на сегодняшний Парад Победы на Красной площади, был Леонид — участник специальной военной операции. Он выполнял боевые задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик в составе одного из разведывательных подразделений Национальной гвардии, выполнял "всё, чему учили отцы-командиры", но по роковой случайности получил тяжёлое ранение и сейчас находится на реабилитации.

Получивший ранение участник СВО поделился впечатлениями от Парада Победы. Видео © LIFE

Приглашение на Парад Победы стало для Леонида очень духоподъёмным событием. В беседе с Лайфом он выразил глубокую благодарность за возможность встретить День Победы на трибунах Красной площади.