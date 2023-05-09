Получивший ранение участник СВО поделился впечатлениями от Парада Победы
Среди почётных гостей, приглашённых на сегодняшний Парад Победы на Красной площади, был Леонид — участник специальной военной операции. Он выполнял боевые задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик в составе одного из разведывательных подразделений Национальной гвардии, выполнял "всё, чему учили отцы-командиры", но по роковой случайности получил тяжёлое ранение и сейчас находится на реабилитации.
Получивший ранение участник СВО поделился впечатлениями от Парада Победы. Видео © LIFE
Приглашение на Парад Победы стало для Леонида очень духоподъёмным событием. В беседе с Лайфом он выразил глубокую благодарность за возможность встретить День Победы на трибунах Красной площади.
"Первый раз на параде, очень позитивные мысли, хороший настрой, я очень рад, что здесь оказался", — признался Леонид.
Как ранее сообщал Лайф, торжественный парад на Красной площади продлился 45 минут. В нём приняло участие 8000 военнослужащих, в том числе 530 участников спецоперации. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии РФ Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны Сергей Шойгу — он совершил традиционный объезд войск. Затем с центральной трибуны к участникам и гостям парада, к ветеранам, а также ко всем россиянам обратился президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Завершил свою речь глава государства словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!"
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