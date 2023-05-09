На Дворцовой площади Петербурга прошёл Парад Победы
Обложка © t.me / "Mash на Мойке"
Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади в 10 утра торжественным строем прошли войска военных Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.
В параде приняли участие 4000 курсантов и солдат в пешей части, а также более 80 единиц военной техники. Колонну, как и на параде в Москве, по традиции возглавил легендарный танк Т-34. Парад смотрели с трибун около 3400 зрителей, ветеранов и блокадников. Губернатор Санкт-Петepбурга Александр Беглов поздравил ветеранов и пожелал им здоровья.
Парад Победы на Дворцовой площади. Видео © t.me / "Mash на Мойке"
"Безусловно, это победа наших ветеранов, которые подарили Европе свободу. Но Запад это не оценил. У них короткая память, и они опять устроили "крестовый поход" на Россию <...> Но мы — внуки и сыновья наших победителей — достойно ответим им. Победа будет за нами!" — сказал Беглов после торжественной части.
Генерал-лейтенант Игорь Серицкий подчеркнул, что сила нашей армии в хранении традиций и бережном отношении к преемственности поколений. И участники специальной военной операции сегодня доказывают, что они достойны своих героических предков.
В 14:00 в Северной столице начнётся праздничный концерт "Мужество. Память. Победа". Затем по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади пройдёт торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях.
Парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ прошёл во многих городах России, в Москве на Красной площади он также стартовал в 10 утра. В ходе торжественного мероприятия президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. В частности, глава государства назвал целью противников России её развал и уничтожение, отметил, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна, а также раскрыл причину катастрофы на Украине.