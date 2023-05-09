На Дворцовой площади Петербурга прошёл Парад Победы

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади в 10 утра торжественным строем прошли войска военных Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.

В параде приняли участие 4000 курсантов и солдат в пешей части, а также более 80 единиц военной техники. Колонну, как и на параде в Москве, по традиции возглавил легендарный танк Т-34. Парад смотрели с трибун около 3400 зрителей, ветеранов и блокадников. Губернатор Санкт-Петepбурга Александр Беглов поздравил ветеранов и пожелал им здоровья.

Парад Победы на Дворцовой площади. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

"Безусловно, это победа наших ветеранов, которые подарили Европе свободу. Но Запад это не оценил. У них короткая память, и они опять устроили "крестовый поход" на Россию <...> Но мы — внуки и сыновья наших победителей — достойно ответим им. Победа будет за нами!" — сказал Беглов после торжественной части.

Генерал-лейтенант Игорь Серицкий подчеркнул, что сила нашей армии в хранении традиций и бережном отношении к преемственности поколений. И участники специальной военной операции сегодня доказывают, что они достойны своих героических предков.