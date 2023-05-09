Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 10:05

На Дворцовой площади Петербурга прошёл Парад Победы

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mashmoyka/12249" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Обложка © t.me / "Mash на Мойке"

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади в 10 утра торжественным строем прошли войска военных Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.

В параде приняли участие 4000 курсантов и солдат в пешей части, а также более 80 единиц военной техники. Колонну, как и на параде в Москве, по традиции возглавил легендарный танк Т-34. Парад смотрели с трибун около 3400 зрителей, ветеранов и блокадников. Губернатор Санкт-Петepбурга Александр Беглов поздравил ветеранов и пожелал им здоровья.

Парад Победы на Дворцовой площади. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

"Безусловно, это победа наших ветеранов, которые подарили Европе свободу. Но Запад это не оценил. У них короткая память, и они опять устроили "крестовый поход" на Россию <...> Но мы — внуки и сыновья наших победителей — достойно ответим им. Победа будет за нами!" — сказал Беглов после торжественной части.

Генерал-лейтенант Игорь Серицкий подчеркнул, что сила нашей армии в хранении традиций и бережном отношении к преемственности поколений. И участники специальной военной операции сегодня доказывают, что они достойны своих героических предков.

В 14:00 в Северной столице начнётся праздничный концерт "Мужество. Память. Победа". Затем по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади пройдёт торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях.

Хуснуллин пообещал восстановить разрушенный Мариуполь до конца года

Хуснуллин пообещал восстановить разрушенный Мариуполь до конца года

Парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ прошёл во многих городах России, в Москве на Красной площади он также стартовал в 10 утра. В ходе торжественного мероприятия президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. В частности, глава государства назвал целью противников России её развал и уничтожение, отметил, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна, а также раскрыл причину катастрофы на Украине.

Ирина Фальке
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров