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9 мая, 08:07

Путин побеседовал с ветеранами ВОВ после Парада Победы

По окончании Парада Победы на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Путин пообщался с ветеранами на Параде Победы. Видео © LIFE

Глава государства пожал защитникам Родины руки и коротко переговорил с ними. Судя по кадрам, ветераны были рады общению с президентом, они поблагодарили его за поздравления.

Легенда "Альфы" и ликвидатор нацистов: Лайф узнал, кто сидел рядом с Путиным на Параде Победы

Легенда "Альфы" и ликвидатор нацистов: Лайф узнал, кто сидел рядом с Путиным на Параде Победы

Ранее Лайф сообщал о том, что военный парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы завершился, воздушную часть Парада Победы в этом году отменили. Президент РФ Владимир Путин завершил речь на параде словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!"

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Илья Суриков
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