Путин побеседовал с ветеранами ВОВ после Парада Победы

По окончании Парада Победы на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Глава государства пожал защитникам Родины руки и коротко переговорил с ними. Судя по кадрам, ветераны были рады общению с президентом, они поблагодарили его за поздравления.