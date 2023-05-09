Путин побеседовал с ветеранами ВОВ после Парада Победы
По окончании Парада Победы на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.
Путин пообщался с ветеранами на Параде Победы. Видео © LIFE
Глава государства пожал защитникам Родины руки и коротко переговорил с ними. Судя по кадрам, ветераны были рады общению с президентом, они поблагодарили его за поздравления.
Ранее Лайф сообщал о том, что военный парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы завершился, воздушную часть Парада Победы в этом году отменили. Президент РФ Владимир Путин завершил речь на параде словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!"
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