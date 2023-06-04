Названа точная причина железнодорожной катастрофы в Индии, унёсшей жизни почти 300 человек
Причиной крушения поездов в Индии стало изменение в электронной блокировке
Место крушения трёх поездов в Индии. Обложка © Twitter / Abhaya60
Причиной столкновения поездов в индийском штате Одиша, в результате которого погибли несколько сотен человек, стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.
В беседе с информационным агентством ANI министр, присутствовавший на месте аварии для наблюдения за восстановительными работами, сообщил, что расследование трагедии завершено и уполномоченный по безопасности на железных дорогах вскоре представит отчёт.
"Основная причина аварии установлена. <...> Произошло это из-за изменения в электронной блокировке", — заявил глава ведомства, однако не уточнил, почему произошли эти изменения и кто несёт за это ответственность.
По его словам, в настоящее время все силы брошены на то, чтобы как можно скорее восстановить движение поездов. На месте не покладая рук работают более тысячи человек. Тела погибших вывезены, восстановительные работы планируется завершить к утру 7 июня.
Напомним, жуткая трагедия произошла 2 июня рядом с городом Баласор в Индии. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Калькутта – Ченнаи, столкнулся с товарным составом, в результате чего некоторые вагоны сошли с рельсов на соседний путь и в них въехал ещё один пассажирский состав. По последним данным, погибло 294 человека. Таким образом, эта железнодорожная катастрофа стала третьей в истории Индии по числу жертв.