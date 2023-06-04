Названа точная причина железнодорожной катастрофы в Индии, унёсшей жизни почти 300 человек

Причиной столкновения поездов в индийском штате Одиша, в результате которого погибли несколько сотен человек, стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

В беседе с информационным агентством ANI министр, присутствовавший на месте аварии для наблюдения за восстановительными работами, сообщил, что расследование трагедии завершено и уполномоченный по безопасности на железных дорогах вскоре представит отчёт.

"Основная причина аварии установлена. <...> Произошло это из-за изменения в электронной блокировке", — заявил глава ведомства, однако не уточнил, почему произошли эти изменения и кто несёт за это ответственность.

По его словам, в настоящее время все силы брошены на то, чтобы как можно скорее восстановить движение поездов. На месте не покладая рук работают более тысячи человек. Тела погибших вывезены, восстановительные работы планируется завершить к утру 7 июня.