Россияне не пострадали в ж/д катастрофе в Индии, заявили в генконсульстве

Среди пострадавших в столкновении поездов на востоке Индии, по предварительной информации, россиян нет. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. По его словам, никто не обращался в диппредставительство за помощью.

"По предварительной информации, граждан РФ в этих поездах не было. Но мы продолжаем оставаться на связи с местными властями и следить за ситуацией, поскольку работы на месте катастрофы продолжаются", — сказал он в разговоре с ТАСС.

Тем временем исполнительный директор "Индийских железных дорог" Амитабх Шарма сообщил, что спасательная операция на месте трагедии уже завершена, рабочие приступают к восстановлению полотна. Генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела отметил, что работы на месте могут завершиться к вечеру.