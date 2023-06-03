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3 июня, 09:17

Россияне не пострадали в ж/д катастрофе в Индии, заявили в генконсульстве

Генконсул Идамкин: Россияне, предварительно, не пострадали в катастрофе в Индии

Среди пострадавших в столкновении поездов на востоке Индии, по предварительной информации, россиян нет. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. По его словам, никто не обращался в диппредставительство за помощью.

"По предварительной информации, граждан РФ в этих поездах не было. Но мы продолжаем оставаться на связи с местными властями и следить за ситуацией, поскольку работы на месте катастрофы продолжаются", сказал он в разговоре с ТАСС.

Тем временем исполнительный директор "Индийских железных дорог" Амитабх Шарма сообщил, что спасательная операция на месте трагедии уже завершена, рабочие приступают к восстановлению полотна. Генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела отметил, что работы на месте могут завершиться к вечеру.

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

Напомним, трагедия произошла накануне неподалёку от города Баласор в индийском штате Одиша. По уточнённым данным, при столкновении трёх поездов погиб 261 человек, пострадало около 900. Эта катастрофа стала четвёртой по числу жертв в истории Индии. Власти начали расследование, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.

Обложка ©

ТАСС / EPA / PIYAL ADHIKARY

Матвей Константинов
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