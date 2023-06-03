Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише
Последствия столкновения поездов в Индии. Обложка © ТАСС / EPA / PIYAL ADHIKARY
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Индии, где в результате столкновения поездов погибло более 280 человек. Глава государства направил телеграмму президенту республики Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.
"Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — говорится в телеграмме.
Напомним, трагедия произошла накануне неподалёку от города Баласор в индийском штате Одиша. По последним данным, жертвами столкновения поездов стали более 280 человек. Пострадало около 900, однако, вероятно, это ещё не конечная цифра. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.