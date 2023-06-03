Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Индии, где в результате столкновения поездов погибло более 280 человек. Глава государства направил телеграмму президенту республики Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

"Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — говорится в телеграмме.