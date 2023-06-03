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3 июня, 06:56

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

<p>Последствия столкновения поездов в Индии. Обложка © ТАСС / EPA / PIYAL ADHIKARY</p>

Последствия столкновения поездов в Индии. Обложка © ТАСС / EPA / PIYAL ADHIKARY

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Индии, где в результате столкновения поездов погибло более 280 человек. Глава государства направил телеграмму президенту республики Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

"Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — говорится в телеграмме.

Названа причина смертоносного столкновения поездов в Индии, унёсшего жизни более 280 человек

Названа причина смертоносного столкновения поездов в Индии, унёсшего жизни более 280 человек

Напомним, трагедия произошла накануне неподалёку от города Баласор в индийском штате Одиша. По последним данным, жертвами столкновения поездов стали более 280 человек. Пострадало около 900, однако, вероятно, это ещё не конечная цифра. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Никита Никонов
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