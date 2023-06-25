Два человека погибли в страшном пожаре в Королёве

По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в Королёве. Пламя охватило две квартиры на 14-м и 15-м этажах, после чего люди в панике стали выпрыгивать из окон. Кадры с места трагедии есть в распоряжении Лайфа.

По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в Королёве. Видео © LIFE

В ГУ МЧС России по Московской области рассказали, что сигнал о пожаре поступил в 21:13. Изначально в экстренные службы сообщили о пожаре на 14-м этаже 25-этажного дома, но, судя по кадрам, пламя распространилось и на другие квартиры. Из дома были эвакуированы 10 человек.

На видео, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, что тела двух человек лежат на козырьке соседнего дома. По предварительным данным, они выпали из окна, спасаясь от пожара. Сейчас на месте ЧП работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется.