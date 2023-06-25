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25 июня, 17:05

Двое детей погибли при пожаре в недостроенном частном доме в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии двое детей погибли из-за пожара в недостроенном частном доме. Инцидент произошёл 25 июня в селе Нартан Чегемского района, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома. В 16:48 по московскому времени пожар был локализован. На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни", — сказано в сообщении ведомства.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что дети жили по соседству. Предположительно, они забрались на крышу недостроенного дома, чтобы поиграть. Вероятно, они развели там костёр. Назначено проведение судебно-медицинского исследования тел.

В МЧС указали, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Его ликвидировали 19 человек, также было задействовано четыре единицы техники.

В пельменном цехе в Тольятти произошёл пожар на площади 500 квадратных метров

В пельменном цехе в Тольятти произошёл пожар на площади 500 квадратных метров

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Татарстане при пожаре в частном доме погибли четверо детей и трое взрослых. Инцидент произошёл в деревне Саитово.

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Telegram / МЧС КБР

Илья Суриков
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