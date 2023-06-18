Четверо детей и трое взрослых сгорели в пожаре в Татарстане
Число погибших при пожаре в частном доме в Татарстане увеличилось до семи
Число погибших при пожаре в частном жилом доме в деревне Саитово в Татарстане увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек. Видео © t.me / mchstatarstan
В ведомстве отметили, что среди жертв четверо детей. По уточнённым данным, в доме проживали восемь человек. В полиции заявили, что семья была неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома. Причина пожара сейчас выясняется.
Напомним, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. Ранее была информация, что при пожаре погибло не менее трёх человек.
t.me / mchstatarstan