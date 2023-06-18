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18 июня, 13:26

Четверо детей и трое взрослых сгорели в пожаре в Татарстане

Число погибших при пожаре в частном доме в Татарстане увеличилось до семи

Число погибших при пожаре в частном жилом доме в деревне Саитово в Татарстане увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек. Видео © t.me / mchstatarstan

В ведомстве отметили, что среди жертв четверо детей. По уточнённым данным, в доме проживали восемь человек. В полиции заявили, что семья была неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома. Причина пожара сейчас выясняется.

  • Частный дом в деревне Саитово, где погибли семь человек. Фото © t.me / mchstatarstan
    Частный дом в деревне Саитово, где погибли семь человек. Фото © t.me / mchstatarstan
  • Частный дом в деревне Саитово, где погибли семь человек. Фото © t.me / mchstatarstan
    Частный дом в деревне Саитово, где погибли семь человек. Фото © t.me / mchstatarstan
  • Частный дом в деревне Саитово, где погибли семь человек. Фото © t.me / mchstatarstan
    Частный дом в деревне Саитово, где погибли семь человек. Фото © t.me / mchstatarstan

Частный дом в деревне Саитово, где погибли семь человек. Фото © t.me / mchstatarstan

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Напомним, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. Ранее была информация, что при пожаре погибло не менее трёх человек.

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Обложка ©

t.me / mchstatarstan

Иван Косицын
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