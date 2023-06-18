Четверо детей и трое взрослых сгорели в пожаре в Татарстане

Число погибших при пожаре в частном жилом доме в деревне Саитово в Татарстане увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек. Видео © t.me / mchstatarstan

В ведомстве отметили, что среди жертв четверо детей. По уточнённым данным, в доме проживали восемь человек. В полиции заявили, что семья была неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома. Причина пожара сейчас выясняется.





