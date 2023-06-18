В Брянске загорелся строящийся военный госпиталь
Военный госпиталь загорелся в Брянске. Об этом сообщает и публикует фото с места происшествия телеграм-канал SHOT.
Пожар возник в строящемся учреждении в Володарском районе. Отмечается, что причиной возгорания могла стать диверсия. На опубликованных кадрах видно, как над зданием поднимаются клубы чёрного дыма.
По данным телеграм-канала, пожар начался, когда строители заливали битум. На данный момент огонь уже потушен, сообщили местные власти. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее пожар случился в элитном ЖК в центре Белгорода. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние. Около трёх ночи огонь потушили. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности пожара.