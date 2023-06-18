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18 июня, 11:02

В Брянске загорелся строящийся военный госпиталь

<p>Пожар в госпитале в Брянске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52905" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар в госпитале в Брянске. Обложка © Telegram / SHOT

Военный госпиталь загорелся в Брянске. Об этом сообщает и публикует фото с места происшествия телеграм-канал SHOT.

Пожар в госпитале в Брянске. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в госпитале в Брянске. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар возник в строящемся учреждении в Володарском районе. Отмечается, что причиной возгорания могла стать диверсия. На опубликованных кадрах видно, как над зданием поднимаются клубы чёрного дыма.

По данным телеграм-канала, пожар начался, когда строители заливали битум. На данный момент огонь уже потушен, сообщили местные власти. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Ранее пожар случился в элитном ЖК в центре Белгорода. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние. Около трёх ночи огонь потушили. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности пожара.

Светлана Оперук
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