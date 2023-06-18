В Брянске загорелся строящийся военный госпиталь

Военный госпиталь загорелся в Брянске. Об этом сообщает и публикует фото с места происшествия телеграм-канал SHOT.

Пожар в госпитале в Брянске. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар возник в строящемся учреждении в Володарском районе. Отмечается, что причиной возгорания могла стать диверсия. На опубликованных кадрах видно, как над зданием поднимаются клубы чёрного дыма.