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17 июня, 05:31

Гладков рассказал подробности ночного пожара в Белгороде

Гладков: Проблема с электропроводкой стала причиной пожара в белгородском ЖК

<p>Пожарные машины на месте происшествия. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs31/2183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Белгородской области</a></p>

Пожарные машины на месте происшествия. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области

В результате пожара на крыше ЖК "Славянский" в центре Белгорода никто из жильцов не пострадал. Причиной возгорания стала проблема с электропроводкой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Никто из жильцов дома не пострадал. Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть внешнего воздействия не было", — говорится в сообщении в телеграм-канале Гладкова.

Процессы по восстановлению дома начнутся в ближайшее время, добавил глава региона.

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Напомним, пожар в элитном ЖК в центре Белгорода произошёл накануне вечером. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние. Около трёх ночи пожар потушили.

Никита Никонов
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