Гладков рассказал подробности ночного пожара в Белгороде
Гладков: Проблема с электропроводкой стала причиной пожара в белгородском ЖК
Пожарные машины на месте происшествия. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Белгородской области
В результате пожара на крыше ЖК "Славянский" в центре Белгорода никто из жильцов не пострадал. Причиной возгорания стала проблема с электропроводкой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Никто из жильцов дома не пострадал. Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть внешнего воздействия не было", — говорится в сообщении в телеграм-канале Гладкова.
Процессы по восстановлению дома начнутся в ближайшее время, добавил глава региона.
Напомним, пожар в элитном ЖК в центре Белгорода произошёл накануне вечером. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние. Около трёх ночи пожар потушили.