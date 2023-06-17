Гладков рассказал подробности ночного пожара в Белгороде

В результате пожара на крыше ЖК "Славянский" в центре Белгорода никто из жильцов не пострадал. Причиной возгорания стала проблема с электропроводкой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Никто из жильцов дома не пострадал. Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть внешнего воздействия не было", — говорится в сообщении в телеграм-канале Гладкова.