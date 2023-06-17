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17 июня, 00:02

Гладков: Пожар на крыше элитного ЖК в центре Белгорода потушен

<p>Пожарные в Белгороде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/2695" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Пожарные в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Пожар в жилом доме полностью потушен. Пострадавших нет. Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры",написал глава региона в телеграм-канале.

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Причины произошедшего устанавливаются. Ремонт в пострадавших жилых помещениях и котельной начнётся после проведения оценки ущерба.

Напомним, пожар в элитном ЖК в центре Белгорода начался вечером 16 июня. Жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние.

Юлия Коновалова
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