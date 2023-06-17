Гладков: Пожар на крыше элитного ЖК в центре Белгорода потушен

Пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Пожар в жилом доме полностью потушен. Пострадавших нет. Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры", — написал глава региона в телеграм-канале.

Причины произошедшего устанавливаются. Ремонт в пострадавших жилых помещениях и котельной начнётся после проведения оценки ущерба.