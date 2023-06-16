БПЛА самолётного типа сбит на границе Белгородской области

"На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он у себя в телеграме и уточнил, что оперативные службы региона уточняют детали по наличию последствий на земле.