БПЛА самолётного типа сбит на границе Белгородской области

"На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал он у себя в Телеграме и уточнил, что оперативные службы региона уточняют детали по наличию последствий на земле.