БПЛА самолётного типа сбит на границе Белгородской области
Гладков: Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа на границе Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку со стороны Украины с помощью БПЛА самолётного типа. Летательный аппарат сбит.
"На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он у себя в телеграме и уточнил, что оперативные службы региона уточняют детали по наличию последствий на земле.
Ранее сегодня беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево Курской области и взорвался. Один человек ранен.
Vk / Минобороны России