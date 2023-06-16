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16 июня, 17:06

БПЛА самолётного типа сбит на границе Белгородской области

Гладков: Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа на границе Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку со стороны Украины с помощью БПЛА самолётного типа. Летательный аппарат сбит.

"На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал он у себя в Телеграме и уточнил, что оперативные службы региона уточняют детали по наличию последствий на земле.

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Vk / Минобороны России

Андрей Бражников
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