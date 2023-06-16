Путин рассказал об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом

"Всё, о чём вы сказали, это попытка спровоцировать нас на ответные мощные действия. Попытка нанести ущерб Кремлю, атаки на Белгородскую область, соседние регионы. Это всё попытка спровоцировать нас на ответные действия. Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева?! Ничего. Но в этом нет необходимости", — объяснил он.