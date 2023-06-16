Путин рассказал об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума об уничтожении в ходе спецоперации на Украине пяти комплексов Patriot под Киевом.
Путин рассказал об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом. Видео © LIFE
"Всё, о чём вы сказали, это попытка спровоцировать нас на ответные мощные действия. Попытка нанести ущерб Кремлю, атаки на Белгородскую область, соседние регионы. Это всё попытка спровоцировать нас на ответные действия. Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева?! Ничего. Но в этом нет необходимости", — объяснил он.
Глава государства заметил, что Москва придерживается такой тактики "по ряду соображений", но развёрнуто про них рассказывать не стал.
Напомним, в ночь на 3 мая была совершена попытка беспилотниками нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты были выведены из строя. Повреждены оказались лишь два медных листа обшивки купола. Президента РФ Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на главу государства, а СК РФ возбудил дело о теракте. При этом официально Киев отрицает причастность к атаке на Кремль.
LIFE