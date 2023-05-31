Песков рассказал, какой реакции Запада на атаку Москвы дронами ждали в Кремле

Власти России хотели бы увидеть хоть какое-то осуждение со стороны Запада вчерашней атаки дронов на Москву . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его не последовало.

"Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения", — отметил представитель Кремля, ещё раз подчеркнув, что никакого осуждения со стороны западных стран не было.