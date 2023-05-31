Песков рассказал, какой реакции Запада на атаку Москвы дронами ждали в Кремле
Песков: Россия хотела бы увидеть на Западе осуждение атаки дронов на Москву
Власти России хотели бы увидеть хоть какое-то осуждение со стороны Запада вчерашней атаки дронов на Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его не последовало.
"Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения", — отметил представитель Кремля, ещё раз подчеркнув, что никакого осуждения со стороны западных стран не было.
Жители Москвы и области утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
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