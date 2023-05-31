Захарова высмеяла "невкурсантов" за отсутствие реакции на атаку дронов на Москву
Отказ Запада комментировать вчерашнюю атаку дронов на Москву якобы под предлогом недостатка информации — это подлая позиция.Такую точку зрения озвучила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Я, по-моему, изобрела новый термин — ёмкое слово для тех, кто делает подобные заявления. Я считаю, что их стоит называть "невкурсанты". То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция", — отметила представитель ведомства.
По словам Захаровой, когда этим "невкурсантам" выгодно, они уже в течение суток выносят обвинения и даже порой отчитываются о наказании. А в случае, когда пострадавшей стороной выступает Россия, они уже ведут себя так, будто "их от интернета отключили" или "телевизор не показывает".
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал.
Между тем официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что не может прокомментировать инцидент, поскольку у него "не хватает информации". Не смог дать оценку произошедшему и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
ТАСС / Пётр Ковалёв