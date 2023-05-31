Захарова высмеяла "невкурсантов" за отсутствие реакции на атаку дронов на Москву

Отказ Запада комментировать вчерашнюю атаку дронов на Москву якобы под предлогом недостатка информации — это подлая позиция.Такую точку зрения озвучила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я, по-моему, изобрела новый термин — ёмкое слово для тех, кто делает подобные заявления. Я считаю, что их стоит называть "невкурсанты". То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция", — отметила представитель ведомства.

По словам Захаровой, когда этим "невкурсантам" выгодно, они уже в течение суток выносят обвинения и даже порой отчитываются о наказании. А в случае, когда пострадавшей стороной выступает Россия, они уже ведут себя так, будто "их от интернета отключили" или "телевизор не показывает".