США регулярно напоминают Киеву о недопустимости атак на РФ, заявили в Белом доме

США не поддерживают вылазки Украины "внутри России" и регулярно доводят это до сведения киевских властей. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, прокомментировав сегодняшнюю утреннюю атаку дронов на Москву и Подмосковье. Аналогичную оценку действиям украинских военных ранее дали и в ООН.

Жан-Пьер напомнила, что в Белом доме в курсе ситуации и в данный момент собирают информацию для большего ознакомления с деталями. Вместе с этим она сообщила, что США неоднократно сообщали о недопустимости атак со стороны Украины на территорию России.