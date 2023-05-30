США регулярно напоминают Киеву о недопустимости атак на РФ, заявили в Белом доме
Белый дом: США дают понять Киеву, что не поддерживают его вылазки в Россию
США не поддерживают вылазки Украины "внутри России" и регулярно доводят это до сведения киевских властей. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, прокомментировав сегодняшнюю утреннюю атаку дронов на Москву и Подмосковье. Аналогичную оценку действиям украинских военных ранее дали и в ООН.
Жан-Пьер напомнила, что в Белом доме в курсе ситуации и в данный момент собирают информацию для большего ознакомления с деталями. Вместе с этим она сообщила, что США неоднократно сообщали о недопустимости атак со стороны Украины на территорию России.
"Мы не поддерживаем применение произведённой США техники для атак внутри России. Мы очень ясно давали это понять. И мы продолжаем это делать. И мы чётко это делали не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами", — подчеркнула Жан-Пьер.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
Unsplash