Белый дом не поощрил Киев за атаку дронов в Москве

Белый дом видел сообщения об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, но не поощряет атаки внутри РФ. Об этом говорится в заявлении Совета по национальной безопасности.

"Мы видели новости и всё ещё собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России", — цитирует это сообщение РИА "Новости".