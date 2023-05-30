Белый дом не поощрил Киев за атаку дронов в Москве
В Белом доме заявили, что в курсе сообщений об атаке дронов на Москву
Белый дом видел сообщения об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, но не поощряет атаки внутри РФ. Об этом говорится в заявлении Совета по национальной безопасности.
"Мы видели новости и всё ещё собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России", — цитирует это сообщение РИА "Новости".
При этом в Белом доме не упустили возможности добавить, что они по-прежнему "сфокусированы на предоставлении Украине оборудования".
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар по центру принятия решений в Киеве.
LIFE