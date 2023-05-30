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30 мая, 06:29
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МО РФ: Киев атаковал Москву восемью дронами, все они поражены

Киев попытался атаковать Москву утром 30 мая, выпустив восемь беспилотников. Но все они были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении ведомства.

По данным МО РФ, все дроны противника были поражены.

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Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. Так, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. Затем стало известно о дроне у 30-этажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Подмосковье сработала система ПВО.

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LIFE

Александра Вишнякова
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