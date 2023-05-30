МО РФ: Киев атаковал Москву восемью дронами, все они поражены

Киев попытался атаковать Москву утром 30 мая, выпустив восемь беспилотников. Но все они были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении ведомства.