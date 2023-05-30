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30 мая, 04:57

Губернатор Подмосковья Воробьёв сообщил о работе ПВО, сбивающей беспилотники

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько беспилотников. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников", — сообщил Воробьёв, призвав жителей сохранять спокойствие.

Момент уничтожения одного из беспилотников на подлëте к Москве. Видео © t.me / SHOT

Лайф показывает кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой

Лайф показывает кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой

По словам главы региона, все экстренные службы работают.

Ранее Лайф рассказывал о сбитом над Новой Ригой беспилотнике. Также известно о двух ударах по жилым домам в Москве — в поселении Московский и на Профсоюзной улице. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.

Обложка ©

Кадр видео. t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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