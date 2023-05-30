Губернатор Подмосковья Воробьёв сообщил о работе ПВО, сбивающей беспилотники

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько беспилотников. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников", — сообщил Воробьёв, призвав жителей сохранять спокойствие.