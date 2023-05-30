Губернатор Подмосковья Воробьёв сообщил о работе ПВО, сбивающей беспилотники
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько беспилотников. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников", — сообщил Воробьёв, призвав жителей сохранять спокойствие.
Момент уничтожения одного из беспилотников на подлëте к Москве. Видео © t.me / SHOT
По словам главы региона, все экстренные службы работают.
Ранее Лайф рассказывал о сбитом над Новой Ригой беспилотнике. Также известно о двух ударах по жилым домам в Москве — в поселении Московский и на Профсоюзной улице. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.
Кадр видео. t.me / SHOT