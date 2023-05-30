Президент РФ Владимир Путин раскрыл, по какому из центров принятия решений на Украине российские военные нанесли удар. По его словам, это был штаб военной разведки Незалежной.

"Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. К этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад", — отметил глава государства во время посещения центра "Зотов".

Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Видео © LIFE