Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины
Президент РФ Владимир Путин раскрыл, по какому из центров принятия решений на Украине российские военные нанесли удар. По его словам, это был штаб военной разведки Незалежной.
"Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. К этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад", — отметил глава государства во время посещения центра "Зотов".
Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Видео © LIFE
По его словам, в ответ Киев решил запугать россиян и попытался атаковать дронами жилые дома в Москве и Подмосковье утром 30 мая. Путин подчеркнул, что Российские вооружённые силы наносят удары именно по объектам военной инфраструктуры Украины, используя высокоточное оружие большой дальности.
О том, что ВС РФ в воскресенье, 28 мая, ударили по одному из украинских центров принятия решений, ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не привёл подробностей, но подчеркнул, что, скорее всего, именно этот удар стал причиной сегодняшней атаки беспилотников на Москву. Позже Минобороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ.