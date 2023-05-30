Путин получал доклады об атаке беспилотников на Москву в режиме реального времени

Минобороны, МЧС, столичная мэрия и администрация Московской области в режиме реального времени докладывали президенту России Владимиру Путину об обстановке в связи с утренней атакой беспилотников. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, от мэра Москвы и губернатора Подмосковья, от МЧС", — проинформировал представитель Кремля.

Песков отметил, что не знает, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, добавив, что это информация "для специалистов, военных и специальных служб". Он также сообщил, что президент Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением из-за этих событий.