Путин получал доклады об атаке беспилотников на Москву в режиме реального времени
Песков: Президент оперативно получал доклады от Минобороны и МЧС об атаке дронов на Москву
Минобороны, МЧС, столичная мэрия и администрация Московской области в режиме реального времени докладывали президенту России Владимиру Путину об обстановке в связи с утренней атакой беспилотников. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, от мэра Москвы и губернатора Подмосковья, от МЧС", — проинформировал представитель Кремля.
Песков отметил, что не знает, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, добавив, что это информация "для специалистов, военных и специальных служб". Он также сообщил, что президент Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением из-за этих событий.
"В настоящий момент каких-то специальных планов нет. Но мы знаем, что, слава богу, нет никаких жертв и нет никакой угрозы в настоящий момент для жителей Москвы и Подмосковья", — добавил он.
В Минобороны подчеркнули, что Киев попытался атаковать Москву утром 30 мая, выпустив восемь беспилотников. Все дроны противника были поражены. Также сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Кроме того, Лайф публиковал информацию о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его.