Какие модели беспилотников атаковали Москву и Подмосковье Оглавление Сколько беспилотников атаковало Москву Какие БПЛА пытались атаковать Москву На каком расстоянии могут атаковать беспилотники Военный эксперт Алексей Леонков рассказал Лайфу, какие БПЛА могли атаковать столичный регион и почему им удалось долететь до столицы. 47193 47193 Восемь беспилотников атаковали жилые кварталы Москвы и Подмосковья 30 мая 2023 года. Обложка © Shutterstock

Сколько беспилотников атаковало Москву

По сообщению Минобороны РФ, восемь беспилотников атаковали жилые кварталы Москвы и Подмосковья. Один из них выбил остекление в высотном здании, другой залетел в квартиру жилого дома, владелицу которого задело осколками. Снаряды не разорвались, поэтому жертв среди населения нет.

По разным данным, во вторник рано утром в сторону Москвы летело более двух десятков беспилотников. Министерство обороны сбило пять из них зенитно-ракетными комплексами, три упали в результате работы системы РЭБ. Десять не долетели до столицы, рухнув в лесном массиве.

Какие БПЛА пытались атаковать Москву

Атаковало несколько видов БПЛА. Единственный беспилотник, который был опознан, это UJ-22 Airborne, но вполне возможно, что среди атакующих дронов могли быть БПЛА украинского производства "Горлица", чья дальность полёта составляет 1000 километров, а также беспилотник частной украинской компании "Скаэтон" с аналогичной дальностью. Это пока версии, более точная информация о беспилотниках, атаковавших Московский регион, будет позднее, после следственных действий.







UJ-22 Airborne — основной боевой беспилотник ВСУ. Максимальная дальность полёта — 800 километров. Скорость — порядка 130–140 км/ч. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15–20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7.

Обломки беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92, корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Фото © ТАСС / Александр Щербак

UJ-22 Airborne обнаружили в Подмосковье 24 и 25 апреля. Одновременно ВСУ восемь раз атаковали Белгородскую область беспилотниками UJ-22 Airborne. Один человек был ранен, повреждены вышка связи и трансформатор.

На каком расстоянии могут атаковать беспилотники

Особенность всех БПЛА — дальность полёта выше 600 километров. Дронами, скорее всего, управляли через спутниковую систему передачи данных Star Link, пользуясь данными GPS. Star Link позволяет удлинить сигнал между оператором и БПЛА на расстояние до двух тысяч километров по сравнению с обычными возможностями операторов БПЛА, пользующихся радиосвязью, чей предел работы 300–350 километров.

Предположительно, ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет" — один из типов БПЛА, атаковавших Москву. Видео © T.me / SHOT

Все данные, которые попадают в круг диаметром до 2000 километров, покрывает один спутник Илона Маска и может передавать любому оператору. Следствию предстоит разобраться с типами боеприпасов, которые по счастливой случайности не сдетонировали при падении на жилые дома.

Нужно понимать, что противник использовал профиль низковысотного полёта, фактически над кромками деревьев. Если посмотреть на карту, то лесные массивы с приграничных с Украиной районов доходят вплоть до Московской области и продолжаются дальше с перерывами на перелески.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе посёлка Ильинка. Московская область, городской округ Красногорск.

Тот факт, что несколько БПЛА упали, зацепившись за кромки деревьев, подтверждают это. Украинские операторы, которые должны были контролировать полёт, не учли некоторые факторы, слишком низко ведя свои дроны.

Для ПВО сложно обнаружить беспилотники, которые летят над деревьями. Но все обнаруженные сбиты.

Понимая, что на международной арене киевскому режиму не зачтут попытку атаковать дома мирных жителей в Москве, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что якобы Украина не имеет "прямого отношения" к атакам беспилотников на Москву.

Авторы Алексей Леонков