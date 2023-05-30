Схема "утка": Эксперт рассказал о новом типе дронов, которые нашёл Лайф после атаки на Москву
Авиаэксперт Рогозин: Москву атаковали дроны, сделанные по схеме "утка"
При атаке на Москву со стороны Украины применялись ранее неизвестные беспилотники, выполненные по схеме "утка". Об этом рассказал руководитель Центра развития транспортных технологий и авиационный эксперт Алексей Рогозин. Он раскрыл некоторые подробности об этих БПЛА.
По словам Рогозина, размах крыла новых аппаратов составляет не менее четырёх метров, они оснащены двигателями внутреннего сгорания и потенциально способны летать на расстояние до 1000 километров. По оценке Рогозина, стоимость таких дронов может достигать 200 тысяч долларов. Вероятно, на деле она ниже.
"Российская столица сегодня утром была атакована ранее неизвестными беспилотниками самолётного типа, сделанными по аэродинамической схеме "утка" — когда горизонтальное оперение самолёта расположено впереди крыла", — сказал Алексей Рогозин в беседе с РИА "Новости".
Эксперт предположил, что такое расположение оперения могло быть связано со стремлением повысить грузоподъёмность этих аппаратов. Он добавил, что похожие дроны были использованы для атаки на Краснодар 26 мая.
Лайф писал о том, что среди атаковавших Москву утром 30 мая беспилотников есть новая модель, которая раньше не использовалась ВСУ. У них аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. Беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала. Также сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. На земле обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. Мэр Сергей Собянин сообщил о том, что никто серьёзно не пострадал. Два человека обратились за медицинской помощью. СК РФ расследует факты падения беспилотников на здания в Москве.
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