Схема "утка": Эксперт рассказал о новом типе дронов, которые нашёл Лайф после атаки на Москву

При атаке на Москву со стороны Украины применялись ранее неизвестные беспилотники, выполненные по схеме "утка". Об этом рассказал руководитель Центра развития транспортных технологий и авиационный эксперт Алексей Рогозин. Он раскрыл некоторые подробности об этих БПЛА.

По словам Рогозина, размах крыла новых аппаратов составляет не менее четырёх метров, они оснащены двигателями внутреннего сгорания и потенциально способны летать на расстояние до 1000 километров. По оценке Рогозина, стоимость таких дронов может достигать 200 тысяч долларов. Вероятно, на деле она ниже.

"Российская столица сегодня утром была атакована ранее неизвестными беспилотниками самолётного типа, сделанными по аэродинамической схеме "утка" — когда горизонтальное оперение самолёта расположено впереди крыла", — сказал Алексей Рогозин в беседе с РИА "Новости".

Эксперт предположил, что такое расположение оперения могло быть связано со стремлением повысить грузоподъёмность этих аппаратов. Он добавил, что похожие дроны были использованы для атаки на Краснодар 26 мая.