В Госдуме назвали атаку дронов на Москву новой реальностью
Хинштейн: Атака БПЛА на Москву — это новая реальность, которую нужно осознать
Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что утренняя атака дронов на Москву — это новая реальность, которую предстоит осознать. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.
"Отбитый сегодня налёт эскадрильи (8) дронов на Москву беспилотников — это новая реальность, которую предстоит осознать", — отметил депутат.
По мнению Хинштейна, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. В связи с этим необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно — в части противодействия беспилотникам. Как он указал, в том числе следует принимать необходимые законы.
Также Хинштейн добавил, что информация Минобороны о том, что все восемь беспилотников, атаковавших Москву, были сбиты системой ПВО или подавлены средствами РЭБ, не должна никого успокаивать. Депутат подчеркнул, что нельзя недооценивать противника.
Ранее Лайф сообщал, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. На земле также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников на здания в Москве.
t.me / mnm_masterskaya