В Госдуме назвали атаку дронов на Москву новой реальностью

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что утренняя атака дронов на Москву — это новая реальность, которую предстоит осознать. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

"Отбитый сегодня налёт эскадрильи (8) дронов на Москву беспилотников — это новая реальность, которую предстоит осознать", — отметил депутат.

По мнению Хинштейна, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. В связи с этим необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно — в части противодействия беспилотникам. Как он указал, в том числе следует принимать необходимые законы.