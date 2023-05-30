В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву

Утренняя атака дронов на Москву подтвердила необходимость внутренней мобилизации, которая должна произойти у каждого россиянина. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Парламентарий отметил, что все мы живём в уже изменившемся мире, игнорировать новую реальность нельзя.

"Мобилизация — это не только про военнообязанных. Это про каждого из нас, про пожарных, полицию, работников офисов. Каждый на своëм месте должен делать максимум. Я не знаю, какие ещё кому-то нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту, лучше делать свою работу", — рассуждает собеседник Лайфа.

Толмачёв отметил, что новая степень собранности и готовности к подобным ЧС "потребовалась от каждого из нас не вчера". И люди, которые это поняли, относятся к происходящему без паники, а те, кто предпочитал жить в вымышленном мире, оказались обескуражены.