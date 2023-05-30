В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву
Депутат Толмачёв: Дроны над Москвой — это знак того, что мы живём в новой реальности
Утренняя атака дронов на Москву подтвердила необходимость внутренней мобилизации, которая должна произойти у каждого россиянина. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Парламентарий отметил, что все мы живём в уже изменившемся мире, игнорировать новую реальность нельзя.
"Мобилизация — это не только про военнообязанных. Это про каждого из нас, про пожарных, полицию, работников офисов. Каждый на своëм месте должен делать максимум. Я не знаю, какие ещё кому-то нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту, лучше делать свою работу", — рассуждает собеседник Лайфа.
Толмачёв отметил, что новая степень собранности и готовности к подобным ЧС "потребовалась от каждого из нас не вчера". И люди, которые это поняли, относятся к происходящему без паники, а те, кто предпочитал жить в вымышленном мире, оказались обескуражены.
"Призываю всех к взрослому отношению к текущей ситуации. На вопрос "Что делать?" я для себя давно нашёл ответ: "Больше помогать фронту". И всех призываю присоединиться", — указал депутат.
Напомним, что рано утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали как минимум два десятка беспилотников. Один из них врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка, которую он нёс, не сдетонировала. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его.