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Регион
Опубликовано 30 мая 2023, 06:48
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В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву

Депутат Толмачёв: Дроны над Москвой — это знак того, что мы живём в новой реальности

Утренняя атака дронов на Москву подтвердила необходимость внутренней мобилизации, которая должна произойти у каждого россиянина. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Парламентарий отметил, что все мы живём в уже изменившемся мире, игнорировать новую реальность нельзя.

"Мобилизация это не только про военнообязанных. Это про каждого из нас, про пожарных, полицию, работников офисов. Каждый на своëм месте должен делать максимум. Я не знаю, какие ещё кому-то нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту, лучше делать свою работу", — рассуждает собеседник Лайфа.

Толмачёв отметил, что новая степень собранности и готовности к подобным ЧС "потребовалась от каждого из нас не вчера". И люди, которые это поняли, относятся к происходящему без паники, а те, кто предпочитал жить в вымышленном мире, оказались обескуражены.

"Призываю всех к взрослому отношению к текущей ситуации. На вопрос "Что делать?" я для себя давно нашёл ответ: "Больше помогать фронту". И всех призываю присоединиться", — указал депутат.

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Напомним, что рано утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали как минимум два десятка беспилотников. Один из них врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка, которую он нёс, не сдетонировала. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его.

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Kremlin.ru

Ольга Годуненко
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