МО РФ: Три атаковавших Москву БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы
Три беспилотника, которые атаковали Москву, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве также указали, что ещё пять БПЛА были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.
Также в Минобороны подчеркнули, что Киев попытался атаковать Москву утром 30 мая, выпустив восемь беспилотников. Все дроны противника были поражены.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека.