МО РФ: Три атаковавших Москву БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

Три беспилотника, которые атаковали Москву, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также указали, что ещё пять БПЛА были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.