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30 мая, 06:38

МО РФ: Три атаковавших Москву БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

Три беспилотника, которые атаковали Москву, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также указали, что ещё пять БПЛА были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Также в Минобороны подчеркнули, что Киев попытался атаковать Москву утром 30 мая, выпустив восемь беспилотников. Все дроны противника были поражены.

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека.

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Иван Косицын
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