Лайф публикует кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте в Москве

В распоряжении Лайфа появились кадры беспилотника, который врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Атаковавший жилой дом на Ленинском проспекте беспилотник. Обложка © SHOT

Предварительно, дрон нёс три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали. Сейчас сапёры занимаются разминированием. БПЛА ударил в квартиру на 14-м этаже. На кадрах видно разбитое окно.