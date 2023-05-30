Лайф публикует кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте в Москве
В распоряжении Лайфа появились кадры беспилотника, который врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
Атаковавший жилой дом на Ленинском проспекте беспилотник. Обложка © SHOT
Предварительно, дрон нёс три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали. Сейчас сапёры занимаются разминированием. БПЛА ударил в квартиру на 14-м этаже. На кадрах видно разбитое окно.
Как писал Лайф, такой же заряд был найден с кусками дрона в квартире москвички на Профсоюзной улице.
Напомним, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. Лайф также писал, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.