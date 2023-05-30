Регион

Уведомления отключены

30 мая, 05:30

Лайф публикует кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте в Москве

В распоряжении Лайфа появились кадры беспилотника, который врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Атаковавший жилой дом на Ленинском проспекте беспилотник. Обложка © SHOT

Предварительно, дрон нёс три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали. Сейчас сапёры занимаются разминированием. БПЛА ударил в квартиру на 14-м этаже. На кадрах видно разбитое окно.

Лайф показывает повреждения дома в Новой Москве, который атаковал беспилотник

Лайф показывает повреждения дома в Новой Москве, который атаковал беспилотник

Как писал Лайф, такой же заряд был найден с кусками дрона в квартире москвички на Профсоюзной улице.

Напомним, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. Лайф также писал, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.

Лайф показывает кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой

Лайф показывает кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров