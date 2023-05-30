Лайф показывает повреждения дома в Новой Москве, который атаковал беспилотник
После атаки беспилотника по жилому дому в поселении Московский выбит оконный проём у одной из квартир. Кадры показывает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло на 25-м этаже на улице Атласова.
Место удара беспилотника в районе 25-го этажа в поселении Московский. Видео © t.me / SHOT
Напомним, о взрыве в доме стало известно утром 30 мая. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. При этом он нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6, который, по счастливой случайности, не сдетонировал.
Кадр видео t.me / SHOT