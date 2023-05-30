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30 мая, 05:14
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Лайф показывает повреждения дома в Новой Москве, который атаковал беспилотник

После атаки беспилотника по жилому дому в поселении Московский выбит оконный проём у одной из квартир. Кадры показывает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло на 25-м этаже на улице Атласова.

Место удара беспилотника в районе 25-го этажа в поселении Московский. Видео © t.me / SHOT

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Напомним, о взрыве в доме стало известно утром 30 мая. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. При этом он нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6, который, по счастливой случайности, не сдетонировал.

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Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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