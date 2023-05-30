Собянин сообщил, что в Москве за медпомощью после атаки дронов обратились два человека
Никто из жителей домов, повреждённых в ходе утренней атаки беспилотников на Москву, серьёзно не пострадал. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале столичный мэр Сергей Собянин.
"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", — уточнил он.
По словам мэра Москвы, на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и бригады скорой помощи.
Напомним, что рано утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали как минимум два десятка беспилотников. Один из них врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка, которую он нёс, не сдетонировала. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно.