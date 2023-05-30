Собянин сообщил, что в Москве за медпомощью после атаки дронов обратились два человека

Никто из жителей домов, повреждённых в ходе утренней атаки беспилотников на Москву, серьёзно не пострадал. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале столичный мэр Сергей Собянин.

"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", — уточнил он.