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30 мая, 05:50

Собянин сообщил, что в Москве за медпомощью после атаки дронов обратились два человека

Никто из жителей домов, повреждённых в ходе утренней атаки беспилотников на Москву, серьёзно не пострадал. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале столичный мэр Сергей Собянин.

"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", — уточнил он.

По словам мэра Москвы, на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и бригады скорой помощи.

В полиции Москвы ввели план "Тайфун" после атаки беспилотников

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Напомним, что рано утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали как минимум два десятка беспилотников. Один из них врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка, которую он нёс, не сдетонировала. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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