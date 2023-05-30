В полиции Москвы ввели план "Тайфун" после атаки беспилотников
SHOT: В полиции Москвы введён план "Тайфун", предполагающий сбор личного состава
В московской полиции введён план "Тайфун" после массовой атаки беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Он предполагает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.
Напомним, утром 30 мая стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. При этом он нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6, который, по счастливой случайности, не сдетонировал.