Регион

Уведомления отключены

30 мая, 05:05
4065

В полиции Москвы ввели план "Тайфун" после атаки беспилотников

SHOT: В полиции Москвы введён план "Тайфун", предполагающий сбор личного состава

В московской полиции введён план "Тайфун" после массовой атаки беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Он предполагает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Напомним, утром 30 мая стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. При этом он нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6, который, по счастливой случайности, не сдетонировал.

Обложка ©

"МВД Медиа"

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров