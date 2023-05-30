Адвокат дьявола: Как западные СМИ реагируют на атаки дронов по Москве Лайф собрал нюансы освещения западной прессой атаки беспилотников на Московский регион. 30 мая, 14:01 Обложка © Shutterstock

Тональность западных СМИ

Большинство западных СМИ в заголовках про атаку Москвы киевскими БПЛА оформляют тексты фотографиями разбитых и обезображенных киевских зданий, которые являются результатом "работы" западных и украинских систем ПВО. Тиражируется терминология в ключе "Москва дрожала", практически каждое издание начинает публикацию со слов: "На рассвете Москву разбудили взрывы".

Первая новость CNN утром объясняла западной аудитории, что атаки беспилотников последовали в ответ на очередной ракетный обстрел Армией России военных объектов Украины. Причём то, что Москва бьёт исключительно по военным складам и базам, CNN пропускает. Второй новостью на сайте американского пропагандиста стало заявление советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка о том, что Украина отрицает свою причастность к предполагаемой атаке.

— Конечно, нам нравится наблюдать и прогнозировать рост атак. Но, конечно, мы не имеем к этому прямого отношения, — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

О том, что "атака беспилотников стала ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных по одному из центров принятия решений", утром заявил пресс-секретарь российского президента. Спустя несколько часов глава России Владимир Путин отметил, что это ответ на удар по штабу военной разведки Украины, нанесённый Армией РФ несколько дней назад. Он также указал на то, что системы ПВО Москвы сработали штатно, но там "есть ещё над чем работать". По словам президента, есть понимание, что именно нужно делать для этого. Так, он отметил, что Армия РФ сталкивалась с подобной проблемой в Сирии на военном аэродроме, добавив, что тут другие масштабы.

"Атаку беспилотников в Москве назвали "террористической атакой киевского режима", — пишут журналисты американского издания Breitbart. Текст появился под заголовком "Москва просыпается под удары дронов". — Украина, со своей стороны, придерживалась своей обычной политики, официально отрицая причастность, но выразила удовлетворение тем, как это произошло.

Le Monde в рубрике, посвящённой конфликту и сообщению об атаке Москвы дронами, проиллюстрировала публикацию снимком повреждённого киевского здания с выгоревшим верхним этажом.

Итальянская La Republica заявила о "дрожи Москвы", вынеся в начало текста оправдывающие акт украинского террора слова главы Украины Владимира Зеленского, который прокомментировал в соцсетях происходящее: "Мир должен увидеть, что террор проигрывает", — выдавая нелепые нарративы о проигрыше Москвы. По его словам, "никто в мире не использует оружие против "русского зла" более эффективно, чем украинцы", и это является "общей глобальной задачей".

— Киев ответил на атаки последних дней этим утром, нанеся удар беспилотником по российской столице, нанеся удар по району к юго-западу от Москвы, — резюмирует La Republica.

Для чего ВСУ устроили атаку на Москву

Абсурд ситуации в том, что любой мало-мальски опытный пользователь Сети легко отличит слова комика и действующего президента Украины ото лжи, всего лишь полистав англоязычные паблики. Ведь на дроны для атак России Киев собирает также в соцсетях. Украинские блогеры демонстрируют, как выглядят дроны-камикадзе украинского производства, на которые в прошлом году Незалежная собрала десятки миллионов. Например, отчёт блогера Лачена, встретившегося 11 мая с главой ГУР Кириллом Будановым и презентовавшего ему картинку атаки самолётов на Москву. В телефонных базах его мобильный номер фиксируется как "Константин Емельянов", "Не Брать Трубку", "... Вырубать".













The Guardian даёт наиболее содержательную картину происходящего, собрав детали нападения дронов по публикациям российских СМИ и пабликам военных экспертов. Внимание уделяется и беспилотнику UJ-22 украинского производства, произведённому компанией "Укрджет", его характеристикам и количеству взрывчатки, которую может нести дрон. В итоге издание делает вывод, что "основная цель атак украинских беспилотников вглубь России — попытка приблизить войну на Украине к порогу россиян".

Дрон UJ-22 Airborne. Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Накануне украинской дрон-атаки Москвы Financial Times сообщала, что нападения на экскаваторщиков, бомбёжка БПЛА белгородских и курских жилых домов и хозяйственных построек являются для Киева серией "формирующих операций", которые, по мысли автора, должны загрузить российскую оборону.

— С помощью точечных атак на Россию Киев готовится к контрнаступлению, — сообщает Financial Times. — Нападение на Белгородскую область, атака на корабль "Иван Хурс", а также удары беспилотниками по Кремлю и Москве — это "формирующие операции" ВСУ, призванные нагрузить российскую оборону, — отметило издание.

"Операции по обману всегда были частью военных действий, но теперь их эффект усиливается благодаря социальным сетям", — цитирует Financial Times бывшего майора армии США Джона Спенсера, который возглавляет теперь отдел исследований боевых действий в городских условиях в Институте современной войны в Вест-Пойнте. — Это что-то вроде ловкости рук фокусника: ею он обманывает зрителя и отвлекает его внимание, заставляя смотреть в другую сторону.

Все эти действия — кислород для ведения информационной войны против России, делает вывод издание, оправдывая терроризм киевского режима. New York Times, как и Financial Times, активно цитирует российских военных блогеров, размышлявших о потенциальном стрессе у населения Москвы. А это говорит лишь об одном: фактуру для информационной и психологической войны координируют из одного источника так же, как и управляют движением дронов через технически доступные сети Starlink.

Авторы Елена Ладилова