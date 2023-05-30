Шойгу заявил, что целью атаки дронов были гражданские объекты Москвы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал террористической акцией атаку дронов, которую предпринял Киев утром 30 мая. По словам министра, целью этой атаки были гражданские объекты Москвы.
"Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они поражены", — сказал он в ходе селекторного совещания в ведомстве.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. В Кремле заявили, что за атакой дронов стоит Киев, и высоко оценили работу сил ПВО при отражении нападения.
LIFE