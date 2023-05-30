Шойгу заявил, что целью атаки дронов были гражданские объекты Москвы

"Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они поражены", — сказал он в ходе селекторного совещания в ведомстве.