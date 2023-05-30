Пушилин: Киев хаотичной и неумелой атакой дронов лишь сплотил российский народ
Пушилин: Атака дронов на Москву показала абсолютную истеричность Киева
Атака беспилотников на Москву показала истеричность украинских властей, которые ради провокации готовы задействовать любые ресурсы и средства. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя утренние новости.
"Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала три момента: абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства. Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена", — написал Пушилин в телеграм-канале.
Второе, по мнению Пушилина, — это то, что Москва оказалась более защищённой, чем представлял противник. Он положительно оценил работу ПВО и экстренных служб столицы и Московской области.
"А москвичи в очередной раз убедились, что украинский режим ни перед чем не остановится. Если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у неё это хорошо получилось", — добавил врио главы ДНР.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. В Кремле заявили, что за атакой дронов стоит Киев, и высоко оценили работу сил ПВО при отражении нападения.
ТАСС / Иван Ноябрёв