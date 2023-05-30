Пушилин: Киев хаотичной и неумелой атакой дронов лишь сплотил российский народ

Атака беспилотников на Москву показала истеричность украинских властей, которые ради провокации готовы задействовать любые ресурсы и средства. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя утренние новости.

"Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала три момента: абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства. Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Второе, по мнению Пушилина, — это то, что Москва оказалась более защищённой, чем представлял противник. Он положительно оценил работу ПВО и экстренных служб столицы и Московской области.