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Регион
Опубликовано 30 мая 2023, 11:56
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Депутат Красов напомнил слова Путина про "мочить в сортире", комментируя Лайфу атаку дронов

Депутат Красов: Цель атаки дронов на Москву — посеять страх и панику у граждан

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил Лайфу, что цель утренней атаки дронов на Москву — посеять страх и панику у граждан. Он призвал население проявлять гражданскую активность.

Депутат Андрей Красов заявил, что цель атаки дронов на Москву — посеять страх. Видео © LIFE

"Сейчас задача перед обществом — проявлять гражданскую активность, быть внимательным к окружающим. Быть внимательным к пролетающим объектам", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что у нашей страны богатый опыт проведения контртеррористических операций. Россия его получила на Кавказе и в Сирии. Также Красов назвал атаку дронов на Москву терактом, за которым стоит "террористическое государство Украина". Он также вспомнил такую фразу президента РФ Владимира Путина, как "мочить в сортире" террористов. Красов подчеркнул, что от ответственности за атаку дронов никто не уйдёт.

В Госдуме назвали атаку дронов на Москву новой реальностью
В Госдуме назвали атаку дронов на Москву новой реальностью

Ранее Лайф сообщал, что сегодня беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. На земле также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников на здания в Москве.

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Иван Косицын
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