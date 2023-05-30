Депутат Красов напомнил слова Путина про "мочить в сортире", комментируя Лайфу атаку дронов

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил Лайфу, что цель утренней атаки дронов на Москву — посеять страх и панику у граждан. Он призвал население проявлять гражданскую активность.

"Сейчас задача перед обществом — проявлять гражданскую активность, быть внимательным к окружающим. Быть внимательным к пролетающим объектам", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что у нашей страны богатый опыт проведения контртеррористических операций. Россия его получила на Кавказе и в Сирии. Также Красов назвал атаку дронов на Москву терактом, за которым стоит "террористическое государство Украина". Он также вспомнил такую фразу президента РФ Владимира Путина, как "мочить в сортире" террористов. Красов подчеркнул, что от ответственности за атаку дронов никто не уйдёт.