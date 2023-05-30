В Кремле оценили работу сил ПВО при отражении атаки дронов на Москву

Все профильные российские ведомства при атаке украинских беспилотников на Москву и Московскую область сработали должным образом, также эффективно показала себя система ПВО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.