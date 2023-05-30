В Кремле оценили работу сил ПВО при отражении атаки дронов на Москву
Песков заявил, что ПВО сработала хорошо при отражении атаки дронов на Москву
Все профильные российские ведомства при атаке украинских беспилотников на Москву и Московскую область сработали должным образом, также эффективно показала себя система ПВО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Вместе с тем Песков не стал комментировать вопрос о защищённости столичного региона после атаки дронов. Уточняющую просьбу, к чему должны быть готовы граждане в связи с подобными провокациями, Песков также оставил без ответа.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. На земле также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников на здания в Москве.
Unsplash