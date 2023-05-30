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30 мая, 09:59

Песков: Россия уверена, что за атакой беспилотников на Москву стоит Украина

<p>Обломки сбитого в Москве беспилотника. Обложка © LIFE</p>

Обломки сбитого в Москве беспилотника. Обложка © LIFE

Российские власти уверены, что за сегодняшней атакой беспилотников на Москву стоит Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это атака киевского режима. Это надо абсолютно чётко понимать", — сказал представитель Кремля.

Путин получал доклады об атаке беспилотников на Москву в режиме реального времени

Путин получал доклады об атаке беспилотников на Москву в режиме реального времени

При этом Песков не стал комментировать тот факт, что часть украинских дронов была сбита в районе Рублёвского шоссе.

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. По данным Минобороны РФ, всего Киев выпустил восемь беспилотников, они были поражены.

В Кремле отреагировали на попытку Киева атаковать Москву беспилотниками

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Иван Косицын
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