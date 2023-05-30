Песков: Россия уверена, что за атакой беспилотников на Москву стоит Украина
Обломки сбитого в Москве беспилотника. Обложка © LIFE
Российские власти уверены, что за сегодняшней атакой беспилотников на Москву стоит Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что это атака киевского режима. Это надо абсолютно чётко понимать", — сказал представитель Кремля.
При этом Песков не стал комментировать тот факт, что часть украинских дронов была сбита в районе Рублёвского шоссе.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. По данным Минобороны РФ, всего Киев выпустил восемь беспилотников, они были поражены.