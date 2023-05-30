Песков: Россия уверена, что за атакой беспилотников на Москву стоит Украина

Российские власти уверены, что за сегодняшней атакой беспилотников на Москву стоит Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это атака киевского режима. Это надо абсолютно чётко понимать", — сказал представитель Кремля.