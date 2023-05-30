ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2023, 09:43
4807

В Кремле отреагировали на попытку Киева атаковать Москву беспилотниками

Песков: Атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения СВО

Утренняя атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в очередной раз подтверждает необходимость продолжения российской военной спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей", — сказал представитель Кремля.

Депутат Красов напомнил слова Путина про "мочить в сортире", комментируя Лайфу атаку дронов
Депутат Красов напомнил слова Путина про "мочить в сортире", комментируя Лайфу атаку дронов

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников на здания в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.

BannerImage

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Иван Косицын
  • Новости
  • Атака дронов на Москву
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar