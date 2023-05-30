В Кремле отреагировали на попытку Киева атаковать Москву беспилотниками
Песков: Атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения СВО
Утренняя атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в очередной раз подтверждает необходимость продолжения российской военной спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей", — сказал представитель Кремля.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников на здания в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.
ТАСС / POOL / Илья Питалев