В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

В Организации Объединённых Наций осуждают любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили", — подчеркнул он в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС об атаке беспилотников на Москву.