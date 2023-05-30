В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву
Офис генсека ООН после атаки дронов на Москву осудил "атаки на гражданских лиц"
В Организации Объединённых Наций осуждают любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили", — подчеркнул он в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС об атаке беспилотников на Москву.
В то же время Дюжаррик отметил, что последние атаки в российской столице несравнимы с массивными ударами, которые ООН наблюдает в городах Украины.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
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